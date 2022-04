Retroscena Sky - Valverde brilla a Madrid: nel 2019 Ancelotti provò a portarlo al Napoli

Nel doppio confronto con il Chelsea per il Real Madrid è stato sicuramente importante l'apporto di Federico Valverde, un vero e proprio pupillo

© foto di Federico Titone

