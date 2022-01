Retroscena Tmw - Si lavora già al dopo-Insigne: il Napoli ha tentato il colpaccio Coutinho

GIOVANILI UFFICIALE - RINVIATE LE GARE DEL 15° TURNO DELLA PRIMAVERA a Lega Serie A, infatti, ha annunciato il rinvio a data da destinarsi della 15* giornata del campionato Primavera 1 a Lega Serie A, infatti, ha annunciato il rinvio a data da destinarsi della 15* giornata del campionato Primavera 1 LE ALTRE DI A GLI ARBITRI DEL 21^ TURNO: MASSA PER ROMA-JUVE, PAIRETTO PER INTER-LAZIO Sono state rese note le designazioni arbitrali per il prossimo weekend di Serie A, che vedrà la disputa delle gare del 21° turno di campionato Sono state rese note le designazioni arbitrali per il prossimo weekend di Serie A, che vedrà la disputa delle gare del 21° turno di campionato