Retroscena Tuttosport - Anguissa rimpianto Roma: in estate poteva essere giallorosso

All'Olimpico un'altra grande prestazione, nonostante lo 0-0: André-Frank Zambo Anguissa non stecca praticamente mai e figura ancora una volta tra i migliori in campo. Lo sottolinea Tuttosport, che racconta un retroscena di mercato che rende l'ex Fulham un rimpianto per la Roma: in estate il giocatore poteva vestirsi di giallorosso, è stato cercato, poi si sono valutate altre piste e alla fine Anguissa ha sposato la causa Napoli.