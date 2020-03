Retroscena Ibrahimovic: voleva Napoli non solo per Ancelotti, spunta un altro motivo

Zlatan Ibrahimovic e il Napoli si sono solo sfiorati, amati da lontano, senza mai afferrarsi davvero. Anche nell'ultimo mese di mercato, prima di sposare il Milan. E, come riportato dall'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, il desiderio d'azzurro dello svedese non era collegato solo alla presenza di Ancelotti in panchina. A Ibra l'idea di giocare nel Napoli che ancora venera Maradona gli sarebbe piaciuta eccome, ma la proposta è sfumata.