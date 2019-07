Retroscena Il Mattino - Arsenal offre oltre 10mln agli agenti di Pépé: la proposta di ADL è stata di 1,7mln in cinque rate

Forse il Napoli è stato solo usato per scatenare un'asta e spingere l'Arsenal ad alzare l'asticella. Lo scrive l'edizione odierna de Il Mattino secondo cui l'Arsenal ha il sì di Nicolas Pepé e la commissione che andrà agli agenti (e in parte allo stesso 24enne ivoriano) supera i 10 milioni di euro. In due rate. Il Napoli aveva proposto un bonus da 1,7 milioni di euro da versare in cinque soluzioni per i servigi dei due procuratori. Nonostante le voci provenienti dall'Inghilterra, però, il Napoli però si sente ancora in corsa.