Retroscena Il Mattino - Raiola rischia di complicare Lozano: il manager non ha digerito un aspetto dell'affare Manolas

Il Napoli gioca su più tavoli, tra le piste concrete resta viva quella che conduce a Hirving Lozano, attaccante classe '95 del Psv. Secondo il quotidiano Il Mattino l'allenatore del Napoli, Ancelotti, spinge per l'arrivo del messicano, ma c'è lo scoglio Raiola. Il manager, riferisce il quotidiano, non ha digerito la cessione di tutti i diritti d'immagine in occasione dell'affare Manolas. Il greco ha uan serie di hotel a Naxos e solo in relazione a questa sua attività potrà spendere il suo nome.