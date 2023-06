Retroscena: il Napoli ha scelto l'erede di Kim un anno fa mentre lo stava acquistando

Un ex scouting il Napoli ha recentemente raccontato della strategia del club azzurro e in generale di tutte le società

Un ex scouting il Napoli ha recentemente raccontato della strategia del club azzurro e in generale di tutte le società: i calciatori prima di essere acquistati vengono seguiti per due o tre anni. Facile pensare che il Napoli avesse pianificato la cessione di Kim già la scorsa estate mentre stava per acquistarlo con la clausola.

Tutti gli indizi portano a Danso del Lens, giocatore che da due anni è tra i migliori difensori della Ligue 1. Quasi sicuramente il Napoli lo conosceva bene e ha deciso di puntarci adesso che sta per concludersi la staffetta tra centrali con Kim ormai destinato all’addio. Una strategia vincente, quella di puntare su calciatori non noti a tutti, che non costano troppo e ancora relativamente giovani.