Retroscena Il Roma - ADL ha già parlato con Llorente: lo ritiene educato e contento di venire al Napoli

Il Napoli domani esordirà in campionato a Firenze senza il centravanti. Toccherà a Mertens prendere il posto di Milik, che quasi sicuramente non sarà convocato perché ancora alla ricerca della miglior condizione. Ma sabato prossimo contro la Juve Ancelotti potrebbe presentare ben due nuovi acquisti in avanti.

ICARDI. Quasi sicuramente uno di questi non sarà Mauro Icardi. De Laurentiis si è stufato. L’atteggiamento dell’argentino è stato giudicato incomprensibile, ai limiti della maleducazione. Se dovesse cambiare idea e dire sì il Napoli lo ascolterà, ma ora De Laurentiis guarda altrove, più precisamente in Spagna.

LLORENTE. Il prescelto sembra essere Fernando Llorente. Il 34enne svincolato piace molto ad Ancelotti. Ha caratteristiche simili a Milik, ma ha molta più esperienza e può guidare la squadra nelle partite che contano, in Champions League così come nelle grandi sfide in campionato. Quelle gare in cui il polacco non ha convinto nella scorsa stagione. Guadagna tanto, ma un contratto breve (due anni) e il fatto che arriverà a parametro zero hanno convinto De Laurentiis, che ha anche scambiato qualche parola con lui e lo ritiene un ragazzo educato e contento di venire a Napoli.