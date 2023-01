Retroscena Inter: proposto anche Koulibaly, ma ingaggio rende opzione non percorribile

Tra i tanti nomi che sono stati fatti per il dopo Milan Skriniar già a partire da gennaio, all'Inter è stato proposto anche Kalidou Koulibaly da un intermediario

Tra i tanti nomi che sono stati fatti per il dopo Milan Skriniar già a partire da gennaio, all'Inter è stato proposto anche Kalidou Koulibaly da un intermediario, ma l'ex Napoli non è un'opzione percorribile per via dei 10 milioni di euro netti a stagione che guadagna. I dirigenti hanno poi valutato nelle ultime ore anche Konstantinos Mavropanos, 25enne greco che gioca nello Stoccarda. Le sue caratteristiche tecniche non convincono del tutto, ma, qualora l'Inter decidesse di accelerare, potrebbe arrivare in prestito con diritto di riscatto. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.