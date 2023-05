Retroscena Italiano: ADL ci pensò prima di Spalletti (e di Conceição)

Vincenzo Italiano rappresenta la nouvelle vague, il tridente, un calcio futurista

Vincenzo Italiano rappresenta la nouvelle vague, il tridente, un calcio futurista e, scrive il Corriere dello Sport parlando di possibili sostituti di Spalletti, una sintonia con la natura del Napoli, legato al 4-3-3: c’è stato un momento in cui De Laurentiis ci ha pensato, l’ha fatto due anni fa, quando nel tour alla ricerca del sostituto di Gattuso interpellò l’attuale allenatore e fu vicinissimo anche a Sergio Conceição, virtualmente seduto sulla panchina del Maradona per un giorno, per una notte, chissà per quanto.