Retroscena Kim - Era dello United, perché è saltato l'affare col Manchester

TuttoNapoli.net

Come scrive l'edizione odierna del Corriere dello Sport, a fine campionato, dopo l’ultima festa per lo scudetto, il difensore del Napoli Kim Min-Jae aveva raggiunto l’intesa con il Manchester United e i suoi agenti avevano anche comunicato la decisione al Napoli in maniera informale, ma poi i problemi societari dello United hanno rallentato le operazioni e si sono inseriti il Newcastle, il City e infine il Bayern. Dove si trasferirà molto presto.