Retroscena KKN: Napoli voleva Petagna subito ed era disposto a pagarlo di più

Il Napoli non cederà Andrea Petagna nel corso della prossima finestra di mercato. Acquistato a gennaio, l'attaccante classe '95 completerà la stagione alla SPAL, poi si vestirà d'azzurro per tenersi la maglia stretta addosso. Radio Kiss Kiss Napoli fa sapere che la volontà del presidente De Laurentiis e del direttore sportivo Giuntoli era quella di portarlo alle pendici del Vesuvio già lo scorso gennaio, dando disponibilità a pagare anche di più dei 17 milioni (più bonus) sborsati per prelevarlo. Ma la SPAL s'è rifiutata di dare via subito il perno della squadra, al fine di dare la caccia alla salvezza.