Retroscena Koopmeiners: ecco le due maxi-offerte del Napoli rifiutate dall'Atalanta

Sul mercato il centrocampo è il reparto su cui il Napoli ha concentrato di più le proprie attenzioni, il racconto odierno del Corriere del Mezzogiorno

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Sul mercato il centrocampo è il reparto su cui il Napoli ha concentrato di più le proprie attenzioni, il racconto odierno del Corriere del Mezzogiorno raccontando dell'assalto fallito a Koopmeiners: "È arrivato Cajuste in luogo di Ndombele, prima che Zielinski decidesse di restare il Napoli ha inseguito il sogno Koopmeiners con due offerte presentate all’Atalanta: una di 37,5 milioni di euro e l’altra di 45 entrambe rifiutare e poi si è lanciato nella trattativa per Gabri Veiga che alla fine sembra aver scelto l’Al Ahli".

Vuoi seguire Tutto Napoli.net ma sei fuori o in vacanza? Scarica gratuitamente la nostra applicazione (cerca "Tutto Napoli" sugli store o clicca qui per App Store e Android Store) per poterci seguire comodamente da Iphone, Ipad o Android. Tutto Napoli.net è il sito sul Napoli più visitato anche da dispositivi mobili grazie all'app più scaricata e più completa (anche con le notifiche push per le notizie dell'ultim'ora più importanti)