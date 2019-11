Retroscena Kouamé: prima del ko il Genoa lo aveva quasi ceduto in Premier League

Per Kouame rottura del legamento crociato. Una brutta notizia per il Genoa che lo stava per cedere. Il retroscena è di Alfredo Pedullà: "Preziosi aveva raggiunto un’intesa di massima con un club della Premier per la cessione da 25 milioni più bonus. Tutti gli indizi portano al Crystal Palace, dopo l’interesse del Newcastle che aveva fatto seguire Kouame la scorsa estate. Ma proprio il Palace era uscito allo scoperto, la trattativa era entrata ormai nel vialone d’arrivo prima dell’infortunio delle ultime ore. E bisognerà aspettare gli esami strumentali, nella speranza che il ko non sia così grave. Intanto, il Genoa stava già studiando diversi profili per l’attacco. Nella lista va sempre considerato Anostotis Donis, greco classe ’96 sul punto di indossare il rossoblù la scorsa estate e poi finito in prestito dallo Stoccarda al Reims. Ma ci sono altri due attaccanti che intrigano non poco: stiamo parlano di Andraz Sporar, sloveno classe 1994 dello Slovan Bratislava e di Ludovic Ajorque, francese classe 1994 in forza allo Strasburgo e già protagonista nella prima fase della stagione".