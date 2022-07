Retroscena Koulibaly: non era questione economica, ADL ha strappato più soldi al Chelsea

Kalidou Koulibaly al Chelsea, ormai non ci sono dubbi, nonostante la volontà del Napoli di rinnovargli il contratto con una super proposta.

Kalidou Koulibaly al Chelsea, ormai non ci sono dubbi, nonostante la volontà del Napoli di rinnovargli il contratto con una super proposta. L'edizione odierna de La Repubblica racconta un retroscena: "Non era una questione solo di soldi e ha prevalso la voglia del giocatore di andar via, alla ricerca di una nuova avventura. Il presidente ne ha preso atto e ha tirato la corda solamente sul costo del cartellino, strappando alla fine una manciata di milioni in più per la cessione del Comandante".