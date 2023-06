Retroscena Koulibaly: non sarebbe mai andato all'Inter per il Napoli e i cori razzisti

Kalidou Koulibaly è ad un passo dall'Al Hilal e non è mai stato nemmeno sfiorato dal pensiero di giocare nell'Inter.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Kalidou Koulibaly è ad un passo dall'Al Hilal e non è mai stato nemmeno sfiorato dal pensiero di giocare nell'Inter. A riportarlo è La Repubblica, che spiega come il difensore del Chelsea sia talmente legato al Napoli che non vuole giocare in Serie A con nessun altra maglia oltre a quella azzurra, come disse in un'intervista in passato.

A rincarare la dose ci sono anche quei cori razzisti che i tifosi nerazzurri gli indirizzarono il 26 dicembre 2018 in un match che poi la squadra a quei tempi allenata da Spalletti vinse 1-0 contro quella di Ancelotti grazie ad un gol nel recupero di Lautaro Martinez. Il senegalese non ha mai dimenticato quello spiacevole episodio.