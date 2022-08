Retroscena Kvara - Poteva essere della Juve: così il Napoli ha anticipato tutti

TuttoNapoli.net

Retroscena di mercato su Kvara svelato dal Corriere dello Sport oggi in edicola: "Kvara aveva mercato, poteva andare anche alla Juventus che alla fine ha scelto di non puntarci (era un pupillo di Paratici poi andato al Tottenham), non ha mai avuto esitazioni il Napoli che lavorava al suo arrivo da mesi e lo aveva in pugno ben prima della fine dell'ultimo campionato".