Retroscena Lozano: se salta affare ora, può andare in Mls a gennaio

Oggi (domani di primo mattino considerando il fuso orario) chiude il calciomercato in Mls, poi fino al 2 settembre ci sarà spazio solo per gli svincolati, una storia che riguarda il Chucky Lozano. Il Los Angeles Fc è fortemente interessato, è difficile che l’affare si riesca a chiudere in giornata, se fosse possibile la trattativa potrebbe riproporsi a gennaio. La proposta per il calciatore è di buon spessore a livello economico: un triennale a 5,5 milioni di euro. Il Napoli chiede 20 milioni di euro ma l’impressione è che si potrebbe chiudere anche intorno ai 15 milioni. Lo scrive il Corriere del Mezzogiorno.