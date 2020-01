Retroscena Luperto: il Genoa ci ha provato per gennaio, ma rinnoverà col Napoli

Mai come quest'anno Sebastiano Luperto si sta rivelando utile alla causa Napoli in virtù dei tanti infortuni che hanno colpito la difesa azzurra. Le prestazioni del centrale salentino hanno colpito il Genoa, alla ricerca di un difensore, al punto che il presidente Preziosi ha fatto un tentativo per portarlo all'ombra della Lanterna. Il retroscena viene svelato da Sky Sport, secondo cui dal Napoli sarebbe arrivato un secco no: Luperto è destinato a rinnovare il suo contratto e a restare in azzurro.