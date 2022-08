Retroscena Meret: va allo Spezia perché si è arenata trattativa con Dragowski

Bartlomiej Dragowski ha chiesto il reintegro in rosa in attesa di una sistemazione da ultimare in queste ultime quattro settimane di calciomercato

TuttoNapoli.net © foto di www.imagephotoagency.it Bartlomiej Dragowski ha chiesto il reintegro in rosa in attesa di una sistemazione da ultimare in queste ultime quattro settimane di calciomercato. Il portiere polacco, che ha un altro anno di contratto con la Fiorentina, ha visto sfumare l'ipotesi Spezia vista la differenza tra domanda e offerta: il club ligure aveva messo sul piatto 2 milioni di euro per il 50% del cartellino, il club viola chiedeva il doppio sempre per la metà del cartellino del portiere polacco e la trattativa s'è arenata, con lo Spezia che ora conta chiudere Alex Meret in prestito dal Napoli nel giro di un paio di giorni.