Retroscena Mertens: ancora dubbi sul rinnovo e Gattuso prova a spingerlo alla firma

"Mertens, i dubbi sul futuro e i messaggi di Gattuso", titola nelle pagine sportive Il Mattino in merito al futuro di Dries Mertens. L'attaccante belga in scadenza di contratto ancora non ha rinnovato, nonostante i vari incontri con la dirigenza partenopea, ed i dubbi continuano. Proprio in questi giorni, però, Gattuso starebbe sollecitando il belga a rinnovare, durante i colloqui al termine delle sedute personalizzate di allenamento. Il tecnico sa quanto Dries possa essere importante anche per la squadra del futuro, tenendo conto che anche Milik è in partenza.