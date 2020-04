Retroscena Milik: ha già confidato agli amici la sua decisione

Futuro incerto per Arek Milik. Il centravanti polacco a fine febbraio alla festa del suo ventiseiesimo compleanno ha confidato ai suoi amici la concreta ipotesi che possa andare via dal Napoli. Non c'è accordo sul rinnovo, secondo il Corriere del Mezzogiorno: la distanza è sulla clausola, De Laurentiis vorrebbe fissarla a 100 milioni di euro, l’agente di Milik non vuole andare oltre quota 70. Intanto, oltre alla Juventus, sul calciatore si sono mosse lo Schalke 04 e l'Inter. De Laurentiis valuta il centravanti polacco 60 milioni, dopo l’emergenza coronavirus non ci sarà un maxi-sconto, la Juventus lo considera un affare più stuzzicante nel 2021 a parametro zero.