Retroscena Mourinho: "Volevo Kim al Tottenham, ci parlai ma costava troppo"

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

José Mourinho voleva Kim min-jae al Tottenham. Lo ha rivelato l'allenatore della Roma in conferenza stampa: "Volevo ingaggiare Kim Min-jae quando ero al Tottenham. Ho fatto alcune chiamate FaceTime con lui: la nostra offerta era 5 milioni, il Fenerbahçe voleva 10 milioni per Kim e per il Tottenham a quel punto non era possibile”.