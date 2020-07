Retroscena: nel 2017 Giuntoli scoprì Under in Turchia, così la Roma lo 'soffiò' al Napoli

Cristiano Giuntoli è stato tra i primi a scoprire Cengiz Under in Turchia. Affare complicato, nel 2017, così subentrò la Roma che lo 'soffiò' al Napoli. Ora, si legge sul Corriere dello Sport, il Napoli torna a fare sul serio per l'esterno destro, individuato come erede di Callejon. La Roma lo pagò 15 milioni circa e ora ne pretende almeno il doppio. Troppi per il Napoli. Si tratta.