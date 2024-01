Retroscena Ngonge: Repubblica svela cosa ha convinto ADL a comprarlo

L'edizione odierna del quotidiano Repubblica spiega i motivi alla base delle ultime scelte di mercato del Napoli

L'edizione odierna del quotidiano Repubblica spiega i motivi alla base delle ultime scelte di mercato del Napoli: "Aurelio De Laurentiis lo ha voluto fortemente per le sue qualità. Ngonge è l’alternativa di Politano – ieri incontro per il rinnovo, ma servirà ancora qualche giorno con l’Al Shabab che resta alla finestra - sulla fascia destra: ha corsa, velocità e tecnica, la miscela giusta per dare nuova linfa alla manovra offensiva dei campioni d’Italia. Il Napoli ha scelto lui e Traorè per avere i cambi sugli esterni che sono necessari nel calcio moderno".