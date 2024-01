Retroscena Ngonge: il Verona ha rifiutato 18mln dal Bournemouth. ADL ha offerto 1mln in più

Il giornalista Nicolò Schira, esperto di mercato, ha aggiornato la situazione relativa a Ngonge, esterno belga ormai ad un passo dal Napoli.

Il Bournemouth aveva offerto 18 milioni al Verona, ma il presidente Setti ha accettato l'offerta del Napoli: 19 milioni. Il calciatore firmerà un contratto fino al 2028.

Behind the Scenes - #Verona have turned down an important bid from #Bournemouth of €18M yesterday. President #Setti has accepted #Napoli’s offer this morning (€19M) for Cyril #Ngonge, who is ready to sign a contract until 2028. #transfers https://t.co/VjTHPYLjPa