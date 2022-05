Retroscena: non solo Scamacca, ADL aveva già chiamato Sassuolo per un altro giocatore

Il presidente Aurelio De Laurentiis si è sentito telefonicamente con Giovanni Carnevali, amministratore delegato del Sassuolo per Scamacca

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Il presidente Aurelio De Laurentiis si è sentito telefonicamente con Giovanni Carnevali, amministratore delegato del Sassuolo per Scamacca. I due non sono nuovi a farsi delle chiacchierate di mercato, tanto che il massimo dirigente napoletano ha sempre sottolineato come quella del Sassuolo sia una «bottega bella e cara». I dirigenti si erano già sentiti per parlare di Hamed Traore, trequartista che piace molto a Spalletti. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.