Retroscena Olivera: arriverà da comunitario con passaporto spagnolo

TuttoNapoli.net Ricostruzione mancina per il Napoli, che si è mosso per tempo. L'addio di Ghoulam, in scadenza e che saluterà a fine stagione, apriva un “buco” di organico che Giuntoli ha già colmato bloccando dal Getafe il terzino uruguaiano Mathias Olivera (che arriverà da comunitario avendo anche il passaporto spagnolo). Lo scrive l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport.