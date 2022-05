Retroscena Olivera: si era inserita la Juventus, ma azzurri erano già avanti

Olivera, classe ’97, in forza al Getafe dal 2018, firmerà un contratto di cinque anni e prenderà il posto di Faouzi Ghoulam

Olivera, classe ’97, in forza al Getafe dal 2018, che firmerà un contratto di cinque anni e prenderà il posto di Faouzi Ghoulam, sarebbe andato a scadenza di contratto con il club madrileno nel 2025, ma - come si legge sul Corriere dello Sport - è approdato al Napoli al termine di una lunga trattativa che ha visto la società azzurra sfidare diversi club di primo piano del panorama europeo, compresa la Juventus, che aveva provato a inserirsi nella trattativa. Non solo quindi Arsenal e Benfica, come trapelato ieri, ma per il quotidiano anche i bianconeri.