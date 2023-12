Retroscena Osimhen: clausola alla base della vecchia rottura estiva

La clausola sul nuovo contratto di Victor Osimhen, con la firma ad un passo, è stata il nodo cruciale delle conversazioni di tutta l’estate

La clausola sul nuovo contratto di Victor Osimhen, con la firma ad un passo, è stata il nodo cruciale delle conversazioni di tutta l’estate e anche il punto di rottura a un certo punto della trattativa.

L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport scrive: "Ci è voluto del tempo per ritrovarsi, con rapporti diplomatici tenuti in piedi soprattutto dall’agente del giocatore dopo le settimane di freddezza: Osimhen aveva reagito malissimo al famoso video sfottò sul profilo tik-tok del Napoli, dopo l’errore dal dischetto contro il Bologna. Il presidente De Laurentiis un paio di mesi fa aveva anche parlato di un cambio di atteggiamento di Osimhen, venuto meno alla stretta di mano che i due si erano dati in ritiro".