Retroscena Osimhen: ha stoppato trattative con Inter e Liverpool, vuole solo il Napoli

Victor Osimhen ha detto sì al Napoli. e ha chiesto a chi lo segue di stoppare le trattative con Inter e Liverpool. Lo scrive L'Equipe oggi in edicola rivelando i dettagli della trattativa che sta per concludersi col Lille. L'ok definitivo del calciatore sarebbe arrivato venerdì, entro giovedì si chiude tutto, ieri decisivo incontro in Sardegna tra il presidente del Lille, i nuovi agenti del calciatore, Giuntoli e, telefonicamente, anche De Laurentiis