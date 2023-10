Retroscena Osimhen, incontro per il rinnovo: non c'è una data e nessuno ha grande fretta

Ci sarà un incontro, come annunciato dallo stesso club azzurro, ma non ci sarebbe ancora una data e nessuno avrebbe gran fretta di fissarlo

"Il Napoli tende la mano a Osimhen per il rinnovo: 'Riapriamo la trattativa'" scrive Il Mattino. Il Napoli, con un comunicato pubblicato ieri, ha ribadito che Victor Osimhen "ha avuto un ripensamento" riguardo al suo contratto ma prova comunque a tendere la mano all'attaccante nigeriano, cercando di evitare equivoci che potrebbero incrinare i rapporti. Ci sarà un incontro, come annunciato dallo stesso club azzurro, ma non ci sarebbe ancora una data e nessuno avrebbe gran fretta di fissarlo, o almeno così si vuol far pensare. Il classico gioco delle parti.