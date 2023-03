Retroscena Osimhen: Zidane lo consigliò al Real Madrid quando era al Lille

Il retroscena infatti è che Zidane lo aveva consigliato ai Blancos quando era ancora del Lille

Il Real Madrid piomba su Victor Osimhen ma in ritardo. Il retroscena infatti è che Zidane lo aveva consigliato ai Blancos quando era ancora del Lille. In quel periodo il club spagnolo non approfondì il discorso e quindi ne approfittò il Napoli. Tre anni dopo, il Real potrebbe bussare alla porta del club di De Laurentiis ma serviranno almeno 150 milioni per convincerlo. Lo riporta El Nacional.