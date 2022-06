Retroscena Ostigard: vuole essere col Napoli a Dimaro, spunta indizio social

Venerdì 8 luglio il Napoli partirà per Dimaro e Leo Østigard, difensore del Brighton che gli azzurri stanno trattando da tempo

Venerdì 8 luglio il Napoli partirà per Dimaro e Leo Østigard, difensore del Brighton che gli azzurri stanno trattando da tempo, sperava e spera ancora di raggiungerla sulle Dolomiti. Per il momento, come riferisce il Corriere dello Sport oggi in edicola, si trova ad Åndalsnes, a casa sua, e ieri ha anche postato una storia molto italiana: Vespa Rally arancione immortalata su un prato e arrivederci.