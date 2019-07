Retroscena Pépé: ADL non ha gradito l'atteggiamento arrogante dei suoi procuratori a Dimaro

La redazione di Calciomercato.com svela alcuni retroscena sul possibile mancato acquisto di Pépé da parte del Napoli: "Sia Napoli che Arsenal hanno raggiunto da tempo un’intesa con il Lille: 60 milioni più Ounas l’offerta dei partenopei, 80 milioni cash quella dei Gunners. Decisivi si sono rivelati gli agenti e le loro richieste. L’incontro di pochi giorni fa a Dimaro tra Giuntoli, De Laurentiis e Samir Khiat (con relativi assistenti) piuttosto che unire ha separato il Napoli e Pepé. L’entourage del classe '99 ha chiesto oltre 5 milioni di euro di commissioni per “spingere” l’esterno all’ombra del Vesuvio. Decisamente troppo, per presidente e ds partenopeo. Non solo: secondo quanto raccolto da calciomercato.com De Laurentiis non ha gradito l’atteggiamento dei procuratori di Pepé, presentatisi a Dimaro con prosopopea, richieste ritenute fin troppo esose e, soprattutto, un filo di arroganza. Come a dire: “Accontentateci, altrimenti usciamo e portiamo il giocatore da un’altra parte”. Il patron degli azzurri non ha mai apprezzato chi prova a prenderlo per la gola, soprattutto sul danaro".