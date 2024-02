Retroscena Perez: Ostigard non aveva liberato posto in lista per l'argentino

Il mercato in entrata dovrebbe essere chiuso, ma fino alle 20 di oggi c’è tempo e qualcosa può ancora succedere

Il mercato in entrata dovrebbe essere chiuso, ma fino alle 20 di oggi c’è tempo e qualcosa può ancora succedere. In casa Napoli non dovrebbero esserci più entrate: la trattativa per Perez è definitivamente saltata, perché il club azzurro ha rinunciato a finalizzare l’operazione. Il motivo è una serie di cause: tra queste il rialzo del presidente Pozzo, che era partito dall’accettare i 15 milioni offerti da De Laurentiis, fino ad arrivare, però, alla richiesta di 18 bonus inclusi.

Il Napoli aveva accettato, forse a malincuore, e poi è sorto il problema lista: Ostigard non ha accettato di trasferirsi in Friuli e di liberare il posto per l’argentino. A quel punto il club azzurro ha considerato le buone prestazioni del norvegese, risparmiandosi quasi 20 milioni e il problema di dover mettere fuori lista un “titolare” per far posto a Perez.