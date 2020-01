Retroscena - Petagna e l'agente spingono per convincere la Spal: Napoli è una grande occasione

Il Napoli non si arrende per Andrea Petagna e, a quanto pare, neppure il calciatore. L'edizione odierna del quotidiano Tuttosport fa sapere che l'attaccante della Spal col suo agente Riso sanno che quella del Napoli si tratta della grande occasione e stanno provando a convincere la Spal, che al momento ha già rifiutato i 22 milioni proposti dal Napoli. Ma, a quanto pare, questa trattativa proseguirà anche nei prossimi giorni. Petagna è stato individuato dal Napoli come acquisto ideale per motivi tattici.