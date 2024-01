Retroscena Samardzic: ADL aveva già stretto la mano a Pozzo, poi blitz Juve

Retroscena legato al futuro di Samardzic, ormai sempre più lontano da Napoli

Retroscena legato al futuro di Samardzic, ormai sempre più lontano da Napoli. La Juventus, secondo quanto riferito da La Gazzetta dello Sport, ha manifestato un certo interesse per prenderlo a giugno, ma non è escluso che una formula che rinvii il pagamento possa agevolare il trasferimento anticipato. Il serbo è chiaramente tentato e prende tempo. Per quanto De Laurentiis abbia già stretto la mano di Pozzo per un’intesa di massima da circa 25 milioni di euro totali bonus compresi, non è stata ancora raggiunta una quadra che accontenti il giocatore e chi lo rappresenta, tra cui il padre Mladen