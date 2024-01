Retroscena Samardzic: ADL infastidito, ecco perché ha interrotto la trattativa

Il Napoli è ancora alla ricerca di un centrocampista. E' già arrivato Hamed Junior Traoré, ma Aurelio De Laurentiis vuole un altro rinforzo

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Il Napoli è ancora alla ricerca di un centrocampista. E' già arrivato Hamed Junior Traoré, ma Aurelio De Laurentiis vuole un altro rinforzo in questo reparto dopo aver interrotto la trattativa con l'Udinese per Lazar Samardzic. Giovanni Scotto, giornalista de Il Roma, ha fatto il punto della situazione:

"L'Empoli insiste per Gaetano, il Napoli chiede tempo e lavora su Mangala, che può arrivare solo in prestito con obbligo di riscatto. Si tratta sulla cifra: il Nottingham Forest chiede 25 mln. Più difficili Lukic (gradito a Mazzarri) e Barak. Niente ritorno di fiamma per Samardzic: De Laurentiis non ha gradito il comportamento del padre".