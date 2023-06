Retroscena Samardzic: prima richiesta shock, ora trattano i presidenti

Cercasi erede di Zielinski. Lazar Samardzic (21 anni) a Udine ha incantato e al Napoli è sempre piaciuto

Cercasi erede di Zielinski. Lazar Samardzic (21 anni) a Udine ha incantato e al Napoli è sempre piaciuto, in epoche non sospette. Ne parlarono, per sondare il terreno, Giuntoli e gli uomini di Giampaolo Pozzo, il patron friulano: quotazione shock, trenta milioni di euro, ma è chiaro che poi ne avrebbero dovuto parlare i due presidenti, che sono amici e di affari negli anni, dal primo anno, ne hanno fatti tanti, Zielinski incluso. Lo scrive il Corriere dello Sport.