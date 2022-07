Retroscena Simeone: anche il papà gli ha consigliato l'avventura al Napoli

Non è escluso il doppio colpo Raspadori-Simeone per l’attacco, scrive il Corriere del Mezzogiorno che collega gli arrivi alla partenza di Ounas

TuttoNapoli.net

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Non è escluso il doppio colpo Raspadori-Simeone per l’attacco, scrive il Corriere del Mezzogiorno che collega gli arrivi alla partenza di Ounas (e non solo) che piace al Torino, al Bologna e in Ligue 1. Emerge anche un retroscena su Simeone: "Il Cholito è pronto a trasferirsi al Napoli, anche suo padre gli ha consigliato di abbracciare quest’avventura. La prossima settimana potrebbe avvenire il doppio trasferimento visto che Petagna è destinato al Monza con la formula del prestito con obbligo di riscatto".