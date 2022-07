Retroscena Simeone - Ha rifiutato diverse destinazioni: vuole il Napoli

Giovannii Simeone vuole il Napoli. Lo ribadisce il portale specializzato Tuttomercatoweb

Giovannii Simeone vuole il Napoli. Lo ribadisce il portale specializzato Tuttomercatoweb: "Per ora il Verona ha ceduto Casale alla Lazio, ma ha tanti altri calciatori in procinto di salutare. Caprari è praticamente un nuovo giocatore del Monza (tra oggi e domani visite mediche), Simeone vuole andare al Napoli e ha rifiutato un paio di destinazioni fra cui lo stesso Monza, per Barak c'è stato un abboccamento con i brianzoli ma non c'è stato accordo, ma è un altro gioiello sul mercato. Lazovic va verso l'Olympique Marsiglia (anche se per ora è bloccato), ma toccherà capire cosa farà con Ilic, valutato circa 20 milioni di euro.