Retroscena Sky - Giuntoli a colloquio con il ds del Boca prima della sfida al Liverpool: incontro per possibili operazioni future

Incontro tra Giuntoli e Burdisso, direttore sportivo del Boca Juniors, prima di Napoli-Liverpool. A svelare il retroscena è il sito di Gianluca Di Marzio, esperto di mercato di Sky Sport: "Al fischio finale il ds Giuntoli si è trattenuto con Nicolas Burdisso, che ricopre la stessa carica al Boca Juniors, che era presente allo stadio ad assistere a Napoli-Liverpool. I due sono già entrati in contatto negli scorsi mesi, quando hanno discusso di Agustin Almendra e l’incontro di ieri potrebbe essere servito per rafforzare il legame col Boca nella prospettiva di operazioni future. Burdisso è atteso in giornata a Madrid, dove sarà spettatore anche di Atletico-Juventus, per poi rientrare in Argentina.