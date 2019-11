Retroscena Sky: Manolas preso anche per cautelarsi qualora andasse via Koulibaly

Retroscena di mercato svelato dalla redazione di Sky Sport con le parole di Gianluca Di Marzio che in diretta da Amsterdam ha dichiarato: "Koulibaly? Quando il Napoli ha preso Manolas, da quello che so, lo ha fatto anche per cautelarsi in caso di una eventuale partenza del senegalese. Nel caso, avrebbe tempo per trovare una guida del reparto, dato che i due per caratteristiche sono simili".