Retroscena Spalletti: dubbi sul futuro, non si sbilancia neppure coi giocatori

"Napoli, festa Spalletti ma dubbi sul futuro: non si sbilancia nemmeno coi giocatori" scrive Il Mattino. Ieri squadra a cena in un locale di Chiaia, accoglienza trionfale per l'allenatore. Spazio però anche al futuro del tecnico toscano. "Inutile per la squadra scrutare il volto di Spalletti per capire quali sono le sue intenzioni per la prossima stagione: non ha mai parlato delle sue incertezze con nessuno dei calciatori" scrive il quotidiano. Arrivano dei segnali però che vanno verso la permanenza: per esempio, quelli del suo staff stanno organizzando per metà giugno i sopralluoghi a Dimaro per il ritiro.