Retroscena Sportitalia - Maksimovic non è incedibile: il Napoli ha provato fino all'ultimo per Vertoghen

Koulibaly può andare al City, affare vicino alla conclusione, ma le uscite in difesa potrebbero essere due. Sul suo sito il giornalista Alfredo Pedullà scrive: "Il Napoli non considera incedibile Maksimovic, non a caso ha provato fino all’ultimo per Vertonghen che poi ha scelto il triennale del Benfica. Gabriel è stato bloccato, il difensore centrale del Lille aspetta il Napoli malgrado il pressing dell’Everton".