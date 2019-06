Retroscena Sportitalia - Sarri-Juve, l'idea è nata già l'anno scorso a Montecarlo

"Sarri alla Juventus non è un’idea nata nelle ultime settimane ma è un pensiero che viene dal passato. L'anno scorso d'estate c'è stato un incontro a Montecarlo tra Marina Granovskaia e Fabio Paratici. Il dirigente bianconero in quell’occasione fece i complimenti al braccio destro di Abramovich per la scelta dell'allenatore. In quel momento però Allegri era intoccabile”. A dirlo l’esperto di mercato di Sportitalia Alfredo Pedullà nel corso di "Sportitalia Mercato".