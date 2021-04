Retroscena su Mertens: l'Inter voleva soffiarlo a zero al Napoli prima del rinnovo

Dries Mertens, che in estate ha rinnovato col Napoli, era stato vicino all'Inter in passato. Ne parla l'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno che scrive: "Mertens con i nerazzurri ha tanti intrecci: un anno fa l’Inter ha provato a soffiarlo a parametro zero prima del rinnovo del contratto fino a giugno 2022 con opzione per un’altra stagione".