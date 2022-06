Retroscena su Mertens: rifiutata offerta dal Toronto di Insigne

Dries Mertens ha detto di no al Toronto. Non seguirà Lorenzo Insigne il belga, la cui priorità è rimanere al Napoli. Lo conferma La Gazzetta dello Sport

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Dries Mertens ha detto di no al Toronto. Non seguirà Lorenzo Insigne il belga, la cui priorità è rimanere al Napoli. Lo conferma La Gazzetta dello Sport: "Alla fine dello scorso anno lo stesso club canadese che poi ha ingaggiato Lorenzo Insigne, aveva provato anche con Mertens, ricevendo un cortese no. Per Ciro la primarietà è rimanere a certi livelli per raggiungere a fine anno il suo terzo mondiale dopo Brasile 2014 e Russia 2018".