Retroscena: Tsimikas è stato ad un passo, ora si lavora per l'estate ma il prezzo è salito

Kostas Tsimikas è stato ad un passo dal Napoli lo scorso inverno. La trattativa era avanzatissima, il club azzurro lo ha fatto visionare per settimane, poi non se n'è fatto più nulla. Ma l'edizione odierna del Corriere dello Sport fa sapere che il giocatore continua ad interessare per la prossima estate, è uno dei terzini monitorati dal Napoli per rinforzare la fascia sinistra. Il suo prezzo, però, è lievitato. Oltre all'Arsenal, il greco piace anche all'Inter. Ma il Napoli resta in agguato.